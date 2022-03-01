Отношения между Азербайджаном и Сербией вышли на уровень стратегического партнерства - посол

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Сербией вышли на уровень стратегического партнерства.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник посол Сербии в Азербайджане Драган Владисавлевич в ходе мероприятия, посвященного Дню государственности Республики Сербия.

«Сербия считает Азербайджан одним из ближайших друзей. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1997 году. За это время отношения между Азербайджаном и Сербией вышли на уровень стратегического партнерства», - сказал он.

Посол отметил, что между двумя странами обеспечена абсолютная координация по вопросам, представляющим интерес.

«Это также доказывается значительным ростом товарооборота между Азербайджаном и Сербией в 2021 году. Я верю, что дружественные отношения между двумя странами будут носить более интенсивный характер в будущем», - заключил Драган Владисавлевич.

(Автор: Ляман Зейналова)