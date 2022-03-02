Азербайджан продолжит оставаться надежным партнером ООН - МИД

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 30-й годовщиной членства нашей страны в ООН, сообщает Trend.

«Второго марта 2022 года исполняется 30 лет членству Азербайджанской Республики в ООН.

В первые годы членства Азербайджанской Республики в ООН, совпавшие с периодом вооруженной агрессии против нашей страны, всемирная организация выразила решительную поддержку суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана. В этот сложный период ООН также оказала значительную поддержку Азербайджану в ликвидации серьезных гуманитарных последствий оккупации.

Спустя почти 30 лет, руководствуясь Уставом ООН, Азербайджанская Республика освободила свои территории от оккупации, и в настоящее время на этих землях ведутся широкомасштабные восстановительные работы. Азербайджан продолжает сотрудничество с ООН, в том числе в сфере очистки территорий от мин, обеспечения права вынужденных переселенцев на безопасное и достойное возвращение.

За последние три десятилетия Азербайджан зарекомендовал себя как ответственный член ООН. Чтобы внести ценный вклад в достижение целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, Азербайджанская Республика активно участвует в деятельности организации по всем трем направлениям, а именно: мир и безопасность, устойчивое развитие и защита прав человека. Неслучайно в 2011 году при поддержке абсолютного большинства стран-участниц ООН Азербайджан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2012-2013 годы.

Азербайджан внес ценный вклад в миротворческие операции ООН, реализацию целей, изложенных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в международную деятельность по защите и пропаганде прав человека и борьбу с традиционными и возникающими глобальными рисками и угрозами.

С начала пандемии COVID-19 Азербайджанская Республика в качестве председателя Движения неприсоединения выступила с важными глобальными инициативами, способствующими совместной ответственности, укреплению солидарности и международному сотрудничеству в борьбе с пандемией. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с COVID-19, проведенная по инициативе Президента Азербайджанской Республики как председателя Движения неприсоединения, резолюции, принятые Советом по правам человека и Генеральной Ассамблеей ООН в 2021 году, и другие инициативы по глобальному восстановлению после пандемии свидетельствуют о том, что Азербайджан сыграл важную и образцовую роль в международном сотрудничестве в этой сфере.

Азербайджанская Республика как защитник международного права будет и впредь оставаться надежным партнером ООН, а также приложит максимум усилий для того, чтобы внести дополнительный вклад в международный мир и безопасность», - говорится в заявлении МИД.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)