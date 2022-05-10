Реформы, проведенные Гейдаром Алиевым, позволили поднять Азербайджан на уровень страны 21 века - главный исполнительный директор учрежденной АМИ Trend газеты Lagazetteaz.fr

БАКУ /Trend/ - Реформы, проведенные Гейдаром Алиевым, позволили поднять Азербайджан на уровень страны 21 века.

Об этом сказал Trend Жан-Мишель Брюн, главный исполнительный директор газеты Lagazetteaz.fr, учрежденной АМИ Trend во Франции.

По его словам, взгляд из-за рубежа дает возможность увидеть, что немногие страны бывшего СССР смогли оправиться и восстановиться после событий последнего советского периода.

"В число этих немногих стран входит Азербайджан, который одержал блестящую победу во второй Карабахской войне, положив конец 30-летней оккупации. В настоящее время Азербайджан находится на стадии полноценного развития, обеспечивая гармоничную интеграцию различных религиозных, культурных и этнических общин. Всем этим Азербайджан обязан Гейдару Алиеву. Мы во Франции не любим персонифицированную власть и не доверяем провиденциальным личностям. Однако у нас был такой лидер - Шарль де Голль. Освободив Францию ​​от нацистской оккупации, ему удалось примирить французов, глубоко разделенных войной. Так и Гейдар Алиев в 1993 году восстановил государство, находящееся на грани гражданской войны, а затем принял Конституцию, гарантирующую единство страны", - сказал Жан-Мишель Брюн.

Если политическая стабильность, принесенная де Голлем, позволила Франции вступить в фазу роста, то стабильность, обеспеченная благодаря стратегии Гейдара Алиева, дала возможность провести политические и экономические реформы, которые позволили поднять Азербайджан на уровень страны 21 века, отметил главный исполнительный директор.

"Это - отмена смертной казни, назначение уполномоченного по правам человека, решения об амнистии и помиловании, экономические реформы, в том числе крупная земельная реформа, приватизация государственной собственности и контракты, заключенные с крупными международными нефтяными компаниями. В результате этой политики Азербайджан также смог укрепить свой военный потенциал, и благодаря воле Президента Ильхама Алиева удалось освободить азербайджанские земли после 30-летней оккупации", - сказал Жан-Мишель Брюн.