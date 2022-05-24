Жозеп Боррель приветствует итоги трехсторонней встречи в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует итоги трехсторонней встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на Twitter Борреля.

«Надеемся увидеть конкретные шаги, которые поддержат динамику движения к устойчивому миру. ЕС продолжает активно участвовать в усилиях по установлению мира и примирению в регионе Южного Кавказа», - говорится в публикации.

Отметим, что 22 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.