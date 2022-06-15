Президент Ильхам Алиев подписал указ о стимулировании изобретательской деятельности (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 12:25)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о стимулировании изобретательской деятельности.

Согласно указу, 50 (пятьдесят) процентов расходов, понесенных правообладателями-гражданами Азербайджана за патентование изобретений и полезных моделей в зарубежных государствах посредством международной системы патентного соглашения о сотрудничестве (РСТ) и поддержание их в силе в течение первых трех лет, будут профинансированы государством.

2. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено:

2.1. по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики утвердить порядок государственного финансирования расходов в трехмесячный срок;

2.2. решить другие вопросы, вытекающие из указа.

3. Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить ежегодное выделение из государственного бюджета Агентству интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики средств, необходимых для осуществления финансирования.

4. Агентству интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из указа.