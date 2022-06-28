Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Фонда просвещения Турции

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Фонда просвещения Турции Биролом Акгюном.

Об этом Trend сообщили во вторник в МИД Азербайджана.

Министр отметил, что отношения на высоком уровне между Азербайджаном и братской Турцией развиваются по всем направлениям, и динамика взаимных визитов является наглядным доказательством этого развития.

Было отмечено развитие связей с Турцией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, и в частности сказано, что 27 июня состоялась первая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Казахстана, Турции и министров стран, ответственных за сферу транспорта. Было подчеркнуто, что расширение связей вносит вклад в дело мира и прогресса в регионе.

Акгюн отметил успешно продолжающееся сотрудничество с Азербайджаном в сфере образования и рассказал о планах на будущее. Была выражена заинтересованность в продолжении успешной совместной деятельности с министерством образования Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)