Азербайджан обратился к международным организациям по вопросу присоединения стран к водной конвенции ООН

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Азербайджан призывает международные организации способствовать присоединению стран к Конвенции ООН по трансграничным водным ресурсам.

Как передает корреспондент Trend, об этом сказал в среду министр экологии Мухтар Бабаев на международной конференции на тему «Содействие партнерству и деятельности в устойчивом управлении водными ресурсами», которая проходит в «умном» селе Агалы Зангиланского района.

«Азербайджан сформулировал свою национальную водную политику для обеспечения эффективного использования водных ресурсов, в то время как большинство стран региона еще не присоединились к конвенции, что затрудняет достижение устойчивого управления водными ресурсами», - сказал Бабаев.

По его словам, наличие и доступность чистой воды для всех людей стали ключевыми факторами и для Азербайджана.

Министр также отметил большую роль сегодняшней конференции, проходящей в Зангилане, так как этот район является одним из наиболее пострадавших от армянской оккупации и в то же время станет одним из первых регионов, куда вернутся его уроженцы.