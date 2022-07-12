В годовщину Товузских боев минобороны Азербайджана организовало медиа-тур в воинскую часть (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи со второй годовщиной Товузских боев министерство обороны Азербайджана организовало для представителей СМИ медиа-тур в N-скую воинскую часть, расположенную в Товузском районе.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, представители СМИ провели съемки и взяли интервью у военнослужащих - участников Товузских боев, несущих службу в воинской части, дислоцированной на этой территории.

Военнослужащие поделились с представителями СМИ своими воспоминаниями о боевых операциях, проведенных 12-17 июля 2020 года после грубого нарушения Арменией режима прекращения огня на товузском направлении государственной границы.

В рамках медиа-тура представители СМИ также ознакомились с общежитием, медпунктом, столовой, кухней, оружейной комнатой, созданными в воинской части в целях организации служебно-боевой деятельности личного состава, а также для обеспечения его бытовых условий.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)