Принять новые возможности, предлагаемые Азербайджаном – единственный шанс для Армении - Мнение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года, с концептуальной речью, в которой разъяснил вопросы, представляющие интерес как для внутренней аудитории, так и для международной общественности. В выступлении главы государства было много месседжей, адресованных властям Армении и странам, имеющим свои интересы в регионе.

Об этом в ответ на вопрос Trend сказал политолог Джейхун Ахмедли.

В первую очередь глава государства, коснувшись наших внешнеполитических успехов, справедливо констатировал, что значительно укрепились позиции Азербайджана на международной арене, отметил политолог.

«За последние шесть месяцев Азербайджан активно участвовал как в двусторонних, так и многосторонних платформах, вывел на новый уровень свои отношения с тюркскими странами, активизировал свою деятельность в организациях, в которых он представлен, и выступил с рядом важных международных инициатив.

Реальным примером тому является создание Парламентской сети Движения неприсоединения и Молодежной платформы. Недавний визит генерального секретаря Организации исламского сотрудничества на наши освобожденные земли можно охарактеризовать как дипломатическую победу Азербайджана. Этот визит был чрезвычайно важен с точки зрения информирования всего исламского мира об армянском вандализме», - сказал Ахмедли.

По его словам, на протяжении последних шести месяцев Азербайджанское государство вело последовательную и эффективную деятельность по легитимизации на международном уровне итогов 44-дневной Отечественной войны.

«Принятие властями Армении пяти принципов, выдвинутых нашей страной, еще раз продемонстрировало, что мы определяем основополагающие принципы мирной повестки дня. Несомненно, официальный Ереван неохотно принял их. Реализуемая Азербайджаном стратегическая дипломатия, если можно так сказать, загнала Армению в угол, полностью лишила ее возможности дипломатического маневрирования и в итоге заставила принять условия нашей страны», - сказал Ахмедли.

Отвечая на вопросы Trend, политолог Ильяс Гусейнов отметил, что на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года, Президент Ильхам Алиев затронул важные социально-экономические и политические вопросы.

«Следует иметь в виду, что обеспечение устойчивости азербайджанской экономики на фоне глобальной инфляции, стимулирование многопланового развития являются основным приоритетом. Строительство автомобильных и железных дорог, международных аэропортов на освобожденных территориях направлено на стремительное развитие региона. Следует также отметить, что у нашей страны есть дорожная карта в экономической сфере. Сегодня в мире существует дефицит ряда видов сельскохозяйственной продукции, проблемы с логистикой. Азербайджан может пострадать из-за сбоев в цепочках поставок. С этой точки зрения важным фактором является внимание к сельскому хозяйству. Также следует отметить важные рекомендации Президента Ильхама Алиева по производству зерна. Необходимо реализовать ряд инициатив для достижения целей, поставленных в ходе совещания, посвященного итогам шести месяцев текущего года. Азербайджан имеет хороший потенциал для достижения этих целей», - сказал Гусейнов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)