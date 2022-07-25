Новые главы исполнительных властей Лерика и Масаллы представлены коллективам ИВ

БАКУ /Trend/ - Акбар Бахтияр оглу Аббасов, назначенный распоряжением Президента Азербайджана главой исполнительной власти Лерикского района, и Араз Сулейман оглу Ахмедов, назначенный распоряжением Президента Азербайджана главой исполнительной власти Масаллинского района, представлены сегодня коллективам ИВ помощником Президента - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджана Зейналом Нагдалиевым с участием представителей районной общественности.

Как сообщает в понедельник Trend, выступив на встречах, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

Акбар Аббасов и Араз Ахмедов выразили признательность за оказанное им доверие.

(Перевод: Фидан Мустафаева)