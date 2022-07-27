США продолжают оказывать поддержку Азербайджану и Армении в установлении долгосрочного мира - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США продолжают оказывать поддержку Азербайджану и Армении в процессе установления долгосрочного мира.

Как передает в среду Trend, об этом заявил на брифинге представитель Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, определенный прогресс в этом вопросе уже достигнут.

«Считаем, что эту тенденцию можно сохранить благодаря постоянным контактам и дипломатическим переговорам с нашими партнерами в Азербайджане и Армении. Высокопоставленные представители США взаимодействуют со своими коллегами на всех уровнях, чтобы продолжить предлагать нашу помощь сторонам, так как мы стремимся к долгосрочному и всеобъемлющему миру в регионе», - сказал Прайс.