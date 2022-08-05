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Нападение радикальной религиозной группы на посольство Азербайджана в Великобритании требует тщательного расследования - МИД Казахстана

Политика Материалы 5 августа 2022 23:37 (UTC +04:00)
Нападение радикальной религиозной группы на посольство Азербайджана в Великобритании требует тщательного расследования - МИД Казахстана

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БАКУ /Trend/ - Нападение радикальной религиозной группы на посольство Азербайджана в Великобритании требует тщательного расследования.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Казахстана.

"В связи с имевшим место 4 августа сего года нападением экстремистов на посольство Азербайджанской Республики в Лондоне считаем неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их персонала.

Подобные акты нарушения основ и норм международного права подлежат всеобщему осуждению и требуют тщательного расследования с целью привлечения к ответственности их организаторов.

Уверены в стойкости азербайджанского народа и выражаем готовность оказать всемерную поддержку в трудных для братского государства ситуациях", - говорится в заявлении.

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