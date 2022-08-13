Единственный гуманитарный путь – это интеграция карабахских армян в азербайджанское общество - американские эксперты

БАКУ /Trend/ - Единственный гуманитарный путь – это интеграция карабахских армян в азербайджанское общество.

Об этом сказал Trend в субботу бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

«Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил, что армяне могут оставаться в Карабахе как граждане Азербайджана, живя в мире и безопасности с азербайджанцами, которые вернутся в свои дома. Президент Ильхам Алиев последовательно заявлял, что их права будут защищены так же, как права граждан Азербайджана, без каких-либо привилегий. Я считаю благородной задачей интегрировать карабахских армян в азербайджанское общество и думаю, что это единственный гуманитарный путь», — сказал Брайза.

По словам бывшего посла, другой вопрос заключается в том, как к этому относятся армяне, проживающие в Карабахе.

«Я предполагаю, что кто-то приветствовал бы эту возможность, а кто-то нет. Но армяне, проживающие в Армении, в значительной степени выступают против того, чтобы этнические армяне стали гражданами Азербайджана. Однако это зависит от решения проживающих в Карабахе армян, хотят ли они остаться в Азербайджане как граждане Азербайджана или хотят уехать. Я понимаю, что любой семье очень трудно принять решение о смене гражданства или выезде. Но я надеюсь, что все продолжится мирным путем и цель мирного проживания армян бок о бок с азербайджанцами в Карабахе будет реализована», — добавил Брайза.

В свою очередь американский аналитик Ирина Цукерман сказала Trend, что армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять азербайджанское гражданство и в равной мере вносить свой вклад в развитие страны, либо уехать из Карабаха.

По ее словам, это единственный способ избежать войн в будущем.

«У них нет никаких оснований претендовать на статус, проживая в Азербайджане. Эти территории по международному праву принадлежат Азербайджану, и если к армянам будут относиться как к равноправным гражданам, у них нет причин претендовать на отдельный статус. Единственный реальный способ защитить свои права – это иметь азербайджанское гражданство и равные права по закону", - добавила она.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn