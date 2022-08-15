Азербайджан не желает повторения ситуации с имитацией переговоров со стороны Армении - Лейла Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не желает повторения ситуации с имитацией переговоров со стороны Армении, которая наблюдалась долгие годы в период до второй Карабахской войны.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала в интервью интернет-порталу "Musulmans en France", передает в понедельник Trend.

Абдуллаева отметила, что по итогам второй Карабахской войны Азербайджан в ноябре 2020 года освободил свои территории, которые находились под оккупацией почти 30 лет.

По ее словам, несмотря на степень разрушений, ущерба, нанесенных Арменией этим землям, Азербайджан предложил Армении нормализацию отношений. "Потому что Азербайджан всегда утверждал, что единственное, что мешает миру между Азербайджаном и Арменией, это факт оккупации. Поскольку факт оккупации устранен, мы заявили о готовности двигаться вперед и нормализовать отношения с Арменией. Именно поэтому Президент Ильхам Алиев выступил с идеей о подписании всеобъемлющего мирного соглашения с Арменией", - сказала она.

Абдуллаева также подчеркнула, что в данном процессе важную роль играет политическая воля обеих сторон. Азербайджан продемонстрировал, что является страной, имеющей политическую волю, выдвинув инициативу мирного соглашения. Азербайджан также предложил основополагающие принципы, на которых должно основываться это мирное соглашение.

"Мы показываем, что серьезно относимся к процессу нормализации отношений", — отметила она.

При этом Абдуллаева добавила, что Азербайджан не хочет повторения ситуации, когда велась имитация переговоров.

"Есть то, о чем мы сейчас хотим четко заявить: мы не хотим снова видеть ситуации с имитацией переговоров, потому что мы видели это на протяжении 30 лет. Если бы армянская сторона за последние 30 лет [период, когда азербайджанские земли были оккупированы Арменией] не занималась имитацией переговоров, то, наверное, второй Карабахской войны и не было бы. Мы хотели бы увидеть не имитацию, а реальные, конкретные результаты. Потому что если мы хотим, чтобы в регионе установился мир, то для этого Армении необходимо полностью выполнить взятые на себя обязательства", - добавила Абдуллаева.