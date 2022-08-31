В Азербайджане внесены изменения в документ, регламентирующий доступ госорганов к информационным ресурсам (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Степень доступа к информационным ресурсам государственных органов в рамках межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системы "вход-выход и регистрация".

Как сообщает Trend, Служба безопасности Президента Азербайджана, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности и Государственное агентство по охране стратегических объектов Азербайджана внесут данные в “Список ограничений пересечения границы".

Для Службы безопасности Президента Азербайджана и Государственного агентства по охране стратегических объектов степень доступа к информационным ресурсам “Граждане Азербайджанской Республики”, “Иностранцы” будет неограниченной. Для Государственной службы специальной связи и информационной безопасности будет неограниченной степень доступа к использованию информационных ресурсов "Граждане Азербайджанской Республики", "Иностранцы", "Аудиторский журнал".

(Перевод: Нубар Кулузаде)