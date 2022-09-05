Участие Президента Ильхама Алиева в форуме в Италии в качестве главного гостя свидетельствует о стратегических отношениях между Баку и Римом - американский эксперт

БАКУ /Trend/ - В итальянском городе Черноббио состоялся организованный мозговым центром «Европейский дом - Амброзетти» 48-й международный форум на темы «Взгляд на мир, Европу и Италию» и «Сценарии настоящего и будущего для конкурентных стратегий».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Италии Серджо Маттареллы, председателя Совета министров Италии Марио Драги и мозгового центра «Европейский дом - Амброзетти» принял участие в международном форуме в качестве главного гостя.

Как сказал Trend американский эксперт Питер Тейс, участие Президента Ильхама Алиева в форуме в качестве главного гостя свидетельствует о стратегических отношениях между Баку и Римом.

«Президент Ильхам Алиев – выдающийся государственный деятель, всегда защищающий национальные интересы своей страны и неустанно работающий для улучшения уровня жизни граждан. Участие Президента Ильхама Алиева в международном форуме в Италии - 48-м международном форуме Черноббио в качестве основного докладчика свидетельствует о стратегических отношениях между Баку и Римом», - сказал американский эксперт.

По его словам, Италия входит в десятку крупнейших экономик мира, и стратегические отношения Рима с Баку являются фундаментальным аспектом, который еще больше расширяет возможности внешней политики Италии.

Тейс отметил, что Азербайджан является надежным союзником ЕС, и официальная программа мероприятий в Италии - свидетельство этого выдающегося сотрудничества, которое приносит пользу Европейскому союзу.

"Азербайджан, благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, стал близким партнером ЕС и итальянский форум это в очередной раз подчеркнул», - подытожил он.