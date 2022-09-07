БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются новые требования к созданию политических партий.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос отражен в первичном варианте закона "О политических партиях".

Согласно проекту, политическая партия создается не менее чем 200 полностью дееспособными гражданами Азербайджана (учредителями), постоянно проживающими на территории Азербайджана в течение последних 20 лет. С целью основания политической партии учредители проводят учредительное собрание. Не допускается участие учредителей через представителей в Учредительном собрании политической партии.

На учредительном собрании принимаются устав и программа политической партии, в целях представительства из числа учредителей определяется уполномоченное лицо. В случае выявления недостатков в уставе и программе политической партии на учредительном собрании в эти документы вносятся соответствующие изменения. Результаты Учредительного собрания политической партии оформляются с помощью протокола, в котором указываются имя, фамилия, отчество учредителей и уполномоченного лица, а также персональный идентификационный номер, дата рождения, регистрационный адрес и контактный номер телефона.

В течение 30 дней со дня проведения учредительного собрания уполномоченное лицо политпартии обращается с заявлением в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, и представляет протокол учредительного собрания, устав и программу партии.

Заявление подписывается уполномоченным лицом политической партии и другими учредителями и заверяется нотариально. Орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, в течение 30 дней с даты поступления заявления проверяет соответствие документов требованиям законодательства. При обнаружении недостатков в представленных документах не позднее 15 дней со дня поступления заявления орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти, представляет уполномоченному лицу политической партии указания об их устранении либо направляет их заказным почтовым отправлением, а также разъясняет ему правовые последствия несоблюдения требования настоящего закона.

После поступления информации, предусмотренной настоящим законом, уполномоченное лицо политической партии в течение 30 дней принимает меры по устранению выявленных недостатков в документах и обращается с заявлением в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти. Заявление подписывается уполномоченным лицом политической партии и другими учредителями и заверяется нотариально. При отсутствии недостатков в представленных документах орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти, в течение 30 дней с даты поступления заявления информирует об этом уполномоченное лицо политической партии либо отправляет информацию заказным почтовым отправлением. В течение 90 дней с даты поступления информации, предусмотренной законом, уполномоченное лицо политической партии принимает меры по обеспечению предусмотренного законом числа членов политической партии (для государственной регистрации партии - не менее 10 000 человек) и составляет реестр членов партии.

Отметим, что согласно действующему в настоящее время закону, политическая партия учреждается путем проведения учредительного съезда, принятия на нем устава и программы политической партии, формирования руководящих и контрольно-ревизионных органов. Подготовка, созыв и проведение учредительного съезда политической партии осуществляются организационным комитетом, образованным инициаторами политической партии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)