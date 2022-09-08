Изменен состав азербайджано-грузинской межправительственной комиссии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №1554 Президента Азербайджана от 4 июля 2006 года "Об утверждении Азербайджаном нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией".

Согласно распоряжению, в первой части распоряжения №1554 от 4 июля 2006 года после слов ”министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики“ добавляются слова ”министр энергетики Азербайджанской Республики“, после слов ”председатель ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ - слова ”президент ОАО ”Азерэнержи".

Министерство иностранных дел Азербайджана уведомит грузинскую сторону об изменениях в распоряжении.