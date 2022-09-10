Иностранные путешественники стали свидетелями последствий армянского вандализма в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоялся брифинг по итогам 3-дневной поездки иностранных путешественников на освобожденные территории Азербайджана, передает Trend в субботу.

В ходе пресс-конференции известные путешественники из более чем 20 стран поделились своими впечатлениями от поездки.

Они сообщили, что стали свидетелями разрушений, совершенных армянскими вандалами, однако Азербайджан активно проводит операции по разминированию территорий, строительству дорог, "умных сёл" и необходимой инфраструктуры.

Путешественники также отметили туристический потенциал региона, подчеркнув невероятную красоту Карабаха.