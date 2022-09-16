Спланированная Ереваном провокация и урок, преподанный Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В настоящее время как в Азербайджане, так и в Армении широко осуждаются причины и последствия напряженности, возникшей 12 сентября в направлении Лачинского, Кяльбаджарского и Зангиланского районов границы. Армянское общество пытается выместить горечь поражения на команде премьер-министра Никола Пашиняна и требует отчета от политической власти. Естественно, что ответственность за военную напряженность, потери в регионе несет непосредственно военно-политическое руководство Армении. Все этапы бывшего карабахского конфликта показывают, что Азербайджан всегда был сторонником мира и стабильности на Южном Кавказе. Армения же все время проводила агрессивную политику и не была заинтересована в установлении мира в регионе.

Несмотря на миролюбивую позицию официального Баку и предложения о заключении мирного договора, Ереван и после Отечественной войны предпринимал попытки сохранить военную напряженность в регионе.

Запланированная Ереваном провокация 12 сентября и урок, который преподали Армении

Если посмотреть на хронологию событий, произошедших до 12 сентября, то можно увидеть, что Ереван планировал эту напряженность на государственной границе. Официальный Ереван уже давно ведет планомерную грязную пропагандистскую кампанию против Азербайджана на международной арене, работает над планами по срыву мирных переговоров, предотвращению реализации коммуникационных проектов в регионе. Армения за прошедший период занималась саботажем всех предложений Азербайджана по установлению мира в регионе и продолжает делать это сейчас, уклоняясь от выполнения положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Вместо того, чтобы обсуждать мирные предложения Азербайджана, официальный Ереван разжигает реваншистские настроения в Армении, используя такие формулировки, как "возвращение земель", "обеспечение независимости Карабаха" и т.д. Ереван не только игнорировал предложения Баку, обсуждавшиеся за столом переговоров, но и проводил работу по восстановлению своей армии, разгромленной в ходе войны, военно-политическое руководство страны постоянно ставило на повестку дня вопросы снабжения армии и закупки оружия у России, США, европейских стран. Также Армения, несмотря на все предупреждения Азербайджана, направляла в Карабах военных и оружие, предпринимала попытки создать там новые очаги конфликта. С другой стороны, Армения создавала новые военные объекты на границе с Азербайджаном, формируя плацдарм для будущих провокаций в направлении Кяльбаджара и Лачина.

Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян 7 сентября в выступлении на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, коснувшись имеющей место военной напряженности в мире, отметил, что дестабилизация ситуации возможна и на Южном Кавказе. Не может быть совпадением, что через несколько дней после выступления премьер-министра Армении на Форуме, где он намекнул на военную напряженность, произошла провокация на азербайджано-армянской границе.

Кроме того, очередным тяжелым ударом для властей Армении стала сдача Лачина, и поэтому Пашинян выбрал очередную военно-политическую авантюру, чтобы нейтрализовать внутреннее давление, изменить общественное мнение. Азербайджан неоднократно разоблачал реваншистскую политику Армении на различных уровнях на основании фактов показывал, предупреждал власти Армении, что ее поведение приведет к серьезным для нее же последствиям. Однако Армения, не делая никаких выводов из предупреждений Азербайджана, более активно работала над своими провокационными планами. Все перечисленное еще раз показывает, что Армения планировала провокацию 12 сентября.

Азербайджан не мог допустить, чтобы идеология, уничтоженная им в 44-дневной войне, вновь подняв голову, снова превратила бы регион в горячую точку. В результате семичасовой уникальной операции ВС Азербайджана армянская армия получила жесткий ответ на провокацию, к осуществлению которой серьезно готовился Ереван. Напряженность на границе является результатом реваншистской политики Армении.

Несостоятельность провокационного плана Еревана, цифры и факты

Провокация Еревана дорого обошлась ему. В результате ответных мер азербайджанская армия взяла под контроль всю транспортно-коммуникационную систему и очень важные высоты Армении, расположенные в этом районе.Также были разрушены все объекты военного назначения, построенные вооруженными силами Армении на Лачинском, Кяльбаджарском и Зангиланском направлениях и представляющие угрозу для Азербайджана. Армении потребуется не менее 4-5 лет, чтобы восстановить эти военные объекты. Кроме того, было уничтожено большое количество военной техники Армении.

Хотя официальный Ереван не раскрывает этого из-за страха перед обществом страны, его потери намного превышают потери азербайджанской стороны, есть сотни раненых. В последних боях армянская армия потеряла около 200 человек живой силы. Азербайджан, демонстрируя приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма, выразил готовность в одностороннем порядке передать Армении тела до 100 армянских военнослужащих, погибших вследствие провокации, совершенной армянскими ВС против территориальной целостности нашей страны 12-13 сентября текущего года. После заявления азербайджанской стороны о потерях Армении официальный Ереван частично признал, что потери велики.

"Товузские события" и провокация 12 сентября - отличия и сходства

Одним из отличий "Товузских событий" от провокации 12 сентября является то, что в тот период часть границы Азербайджана с Арменией была под контролем Еревана, так как Карабах находился под оккупацией. В настоящее время азербайджанская армия контролирует все участки границы с Арменией, и наши Вооруженные силы дают достойный ответ противнику на Лачинском, Кяльбаджарском и Зангиланском направлениях.

Как и 12 сентября, Армения заранее спланировала и серьезно готовилась к провокации на товузском направлении, которая была совершена в июле 2020 года. В то время в медиа распространялись сообщения о том, что Ереван закупает оружие, укрепляет свой военный арсенал.

Во время обоих рассматриваемых событий Вооруженные силы Азербайджана продемонстрировали высокую боеготовность и профессионализм. В ходе товузских боев в результате героизма генерала Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и других азербайджанских солдат и офицеров по противнику был нанесен тяжелый удар, как был нанесен сокрушительный удар и при предотвращении провокации армянских ВС 12 сентября. Противник не смог осуществить свои новые провокационные планы. Азербайджанская армия еще раз показала, что способна предотвратить любую провокацию. Если военно-политическое руководство Армении снова попытается взять реванш, азербайджанская армия вновь даст достойный ответ. Если армянский народ хочет жить в мире, он не должен обманываться ложными пафосными выступлениями руководства Армении, а должен оказать давление на свое руководство, чтобы официальный Ереван выполнил требования Баку.

(Перевод: Фидан Мустафаева)