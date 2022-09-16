Организация тюркских государств готова участвовать в работе по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана - Багдад Амреев

ШУША /Trend/ - Организация тюркских государств готова участвовать в работе по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом сказал в пятницу генеральный секретарь организации Багдад Амреев в ходе бизнес-форума в Шуше, посвященного восстановлению и развитию Карабахского региона, передает в пятницу Trend.

По его словам, для тюркоязычных государств большая честь принимать участие в этом форуме в городе Шуша - культурной столице Азербайджана.

«Я неоднократно в ходе своего визита обсуждал как на уровне главы государства, так и министерств наше сотрудничество в области восстановления освобожденных территорий. Сегодня мы видим огромную работу, которую необходимо проделать для возвращения бывших вынужденных переселенцев Азербайджана. Также мы с удовольствием наблюдаем, как Азербайджан активно и ускоренно восстанавливает эти территории и мы заинтересованы в участии в этих работах», - сказал Амреев.

Также, по словам генсека, огромный потенциал для сотрудничества стран региона имеет открытие Зангезурского коридора.