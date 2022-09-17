Youtube-канал VMedia: Нэнси Пелоси следовало бы продемонстрировать справедливую позицию и не забывать об азербайджанской стороне конфликта (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В связи с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению Youtube-канал VMedia задался вопросом, почему она, будучи высокопоставленным американским политиком и известным правозащитником, никогда не пыталась выразить свою поддержку Азербайджану, 20 процентов территории которого оставались оккупированными ВС Армении в течение тридцати лет, сообщает Trend.

"А теперь "Politico" отмечает, что «Пелоси отправится в Армению… в знак поддержки страны, которая ведет смертельную борьбу с Азербайджаном». Мы хотели бы предложить госпоже Пелоси, оставаясь верной своему образу беспристрастной и ревностной защитницы прав человека во время ее визита в Ереван, наконец, задать армянам следующий вопрос: как получилось, что азербайджанские города и села, расположенные на территории, равной площади современного Ливана, были стерты с лица земли, а культурное, духовное, религиозное и историческое наследие этого азербайджанского региона беззастенчиво уничтожено или серьезно повреждено за тридцать лет оккупации?" - говорится в видеоматериале.