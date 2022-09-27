Руководящий состав минобороны Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 27 сентября по случаю второй годовщины Отечественной войны министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов, передает Trend со ссылкой на министерство.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, почтена его светлая память. Затем руководство министерства обороны посетило Вторую Аллею шехидов.

В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Минутой молчания была почтена память сынов Родины, ставших шехидами во имя независимости и территориальной целостности нашей страны, вознесены молитвы за упокой их душ, возложены цветы на могилы.

Встретившись с родными и близкими шехидов, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства поинтересовались их нуждами.