Визит Президента Ильхама Алиева в Болгарию имеет историческое значение – Анализ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан укрепляет свой авторитет и имидж надежного партнера на международной арене. Страна играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. В этом контексте большое значение имеют визит Президента Ильхама Алиева в Болгарию и участие в церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов, визит главы азербайджанского государства в Болгарию имеет историческое значение. Проведенные в рамках визита встречи и обсуждения еще раз демонстрируют независимую политику страны под руководством Президента Ильхама Алиева в соответствии с национальными интересами народа, очень важные шаги, предпринимаемые для развития, прогресса Азербайджана.

«Учитывая, что Болгария является страной-членом ЕС и НАТО, уместно было бы еще раз подчеркнуть значимость отношений между Баку и Софией, большое значение совместной декларации "О стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария", подписанной в 2015 году во время визита Президента Ильхама Алиева в Болгарию. Азербайджан и Болгария являются двумя дружественными странами и стратегическими партнерами и намерены более тесно сотрудничать друг с другом. Нынешний визит Президента Ильхама Алиева в Болгарию отражает это намерение. В первую очередь, развиваются политические отношения между двумя странами. Встречи между лидерами, сотрудничество в области энергетической безопасности способствуют не только развитию азербайджано-болгарских отношений, но и динамичному развитию отношений Азербайджана с Европейским союзом. В нынешний сложный период Азербайджан предпринимает важные шаги в обеспечении энергетической безопасности Европы. И в контексте транспортировки азербайджанского газа в Европу интерконнектор Греция-Болгария имеет очень большое значение", - отметил депутат.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса Эльшан Мусаев, визит Президента Ильхама Алиева в Болгарию и проведенные там важные встречи еще раз подтверждают, что страны, занимающие стратегическое положение в Европе, заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном и дальнейшем укреплении отношений.

Он отметил, что авторитет Азербайджана как одного из основных поставщиков энергии в Европу и важного субъекта международного транзита растет день ото дня.

"Это означает укрепление наших геополитических позиций. Болгария является членом ЕС и НАТО. Азербайджан занимает стратегическое положение на Каспии, а Болгария - на Черном море. И реализация соответствующих потенциалов создает новые возможности для Азербайджана и Болгарии.

Проекты Срединного коридора и коридора Восток-Запад также являются одними из привлекательных направлений в контексте укрепления связей между Азербайджаном и Болгарией", - добавил Мусаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)