За 3 дня жертвами минного террора Армении стали 6 граждан Азербайджана - почему молчат международные организации?

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что карабахский конфликт урегулирован, Армения продолжает политику террора в отношении Азербайджана, в частности осуществляя минный террор.

Мины, установленные ею в Карабахе во время и после оккупации, каждый день уносят жизни невинных людей, наносят ущерб их здоровью. Только за последние три дня жертвами минных инцидентов стали шесть граждан Азербайджана, среди которых есть как погибшие, так и тяжело раненые:

- 30 сентября 2022 года в результате подрыва на противотанковой мине в неразминированной части освобожденного от оккупации села Юхары Дилагарда Физулинского района Асадов Амид Фатулла оглу (1986 г.р.) и Гулузаде Черкез Бахадур оглу (2007 г.р.) погибли, а Гулиев Бахадур Махи оглу (1973 г.р.) получил ранение;

- 1 октября 2022 года в результате взрыва противопехотной мины на неразминированной территории под названием «Третий совхоз» на освобожденной от оккупации территории Тертерского района Джаббаров Ниджат Новруз оглу (1990 г.р.) и Байрамов Рафаил Кочари оглу (1976 г.р.) получили тяжелые ранения;

- 2 октября 2022 года в результате взрыва противопехотной мины на освобожденной от оккупации территории села Тагаверд Ходжавендского района житель Сабирабадского района Керимзаде Расим Нусрат оглу, 2002 года рождения, получил ранения.

С 10 ноября 2020 года по настоящее время десятки гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана погибли или получили тяжелые ранения в результате подрыва на минах.

И в период оккупации, и при выходе армян из Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов ими было установлено в регионе большое количество мин. Несмотря на все призывы, Армения не предоставила Азербайджану точные карты минных полей этих территорий в послевоенный период. Ереван утверждает, что передал карты всех заминированных территорий. Однако реальность в том, что точность переданных карт составляет менее 25 процентов. Карты минных полей, установленных армянами при выходе из Лачина, Кяльбаджара и Агдама, и вовсе отсутствуют. Не предоставляя точные карты минных полей, Армения грубо нарушает положения международных правовых актов.

Интересно, что международные организации, выступающие с заявлениями, если дело касается прав армян, в случае нарушения прав азербайджанских граждан, продолжающегося минного террора, хранят молчание, тогда как все они, в том числе ООН, должны оказывать на Армению давление с целью передачи точных карт минных полей. Эти организации сами приняли в данной сфере множество международно-правовых актов. К примеру, это Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. "О защите жертв войны", второй протокол к Конвенции от 10 октября 1980 года "О запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие", Конвенция ООН от 1999 г. "О запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении". Существуют правовые акты и обязательства, взятые на себя государствами и международными организациями. Но, похоже, международные организации закрывают глаза на военные преступления Армении.

Следует отметить, что международные организации, равнодушные к осуществляемому Арменией против Азербайджана минному террору, защищали права армянских террористов, задержанных на суверенной территории Азербайджана. В разное время они оказывали давление на Азербайджан с целью их освобождения и выступали с заявлениями против нашей страны. Но их заявления не имели под собой никаких правовых оснований, так как эти военные проникли на территорию Азербайджана уже после окончания войны. Поэтому, согласно конвенциям тех же самых международных организаций, они считаются террористами.

Почему международное право должно работать, когда предметом обсуждения является не здоровье гражданина Азербайджана, а свобода армянского террориста? Нормы международного права, гуманитарного права предназначены для защиты только армян? Работа международных организаций заключается не только в подготовке годового отчета о лицах, погибших и раненых в результате подрыва на минах, террористических атаках, войнах и в озвучивании стандартных заявлений. Они обязаны выполнять свои обязательства в отношении каждого из своих членов. Интересно, в чем смысл существования международных организаций, если они не выполняют свои обязательства? Защищать террористические государства вроде Армении, закрывать глаза на их военные преступления или готовить отчет о погибших в результате подрыва на минах? Если бы международные организации выполняли свои обязательства, оказывали давление на агрессора, не было бы ни войн, ни списков погибших в результате подрыва на минах.

Ответственность в этом вопросе лежит и на официальном Ереване. Если военно-политическое руководство Армении заинтересовано в долгосрочном мире в регионе, оно, руководствуясь пунктами подписанных этой страной международных конвенций и трехсторонних заявлений, должно передать Азербайджану настоящие карты минных полей, выполнить свои обязательства и прекратить совершать военные преступления. В противном случае о долгосрочном мире в регионе не может быть и речи.

(Перевод: Фидан Мустафаева)