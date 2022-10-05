Мы очень впечатлены амбициозными планами Азербайджана по возрождению освобожденных земель - директор Chapman Taylor

АГДАМ /Trend/ - Прогресс, который мы видим сегодня на освобожденных землях Азербайджана, поражает.

Как передает корреспондент Trend, об этом сказала журналистам директор компании Chapman Taylor (Великобритания) Марселина Желинска в кулуарах Азербайджанского национального градостроительного форума на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период» в городе Агдам.

«Сегодня мы ознакомились с планом по восстановлению города Агдам. Мы очень впечатлены амбициозными планами правительства Азербайджана по возрождению этих земель», - сказала она.

По словам директора компании, работа, которая уже проведена в Шуше, поражает.

«Мы продолжим осуществлять различные проекты. Мы также будем работать в городе Джебраил. Эта работа будет отличаться от той, что мы проводили в Шуше. В Джабраиле будет больше социальной инфраструктуры», - добавила она.

При этом, отметила Марселина Желинска, одна из первостепенных задач - сохранение природной среды.