РФ оказывает комплексное содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией – Захарова

БАКУ/Trend/ - Мы оказываем комплексное содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которые являются нашими союзниками.

Как сообщает Trend, об этом в ходе еженедельного брифинга сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Наши всеобъемлющие предложения переданы Баку и Еревану в ходе поездок спецпредставителя министра иностранных дел России в Азербайджан и Армению. Те, кто пытаются как-то усомниться в нашей роли выдают желаемое за действительное. Мы занимаемся практической работой, делаем это не под какую-то дату, или красивый формат, а так, чтобы это закреплять на результат. Мы не занимаемся специальной рекламной деятельностью, под которой ничего нет, наоборот, мы рассказываем о том, что удалось сделать. Принимая во внимание высокую чувствительность тематики мирных договоров, мы, честно говоря, считаем нецелесообразным публично комментировать детали ведущихся переговоров. Еще раз говорю – мы нацелены на результат», - отметила она.