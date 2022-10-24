Подготовлена петиция протеста в связи с готовящейся в Сенате Франции антиазербайджанской резолюцией (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подготовлена петиция протеста в связи с готовящейся в Сенате Франции антиазербайджанской резолюцией.

Как сообщает в понедельник Trend, в петиции говорится:

"Мы, рядовые граждане Азербайджана различного возраста, пола, национальности и социального статуса обращаемся к Сенату и народу Франции.

Мы рядовые граждане, не представляющие официальную позицию властей Азербайджана, ранее никогда коллективно не обращались к парламентским органам и народу Франции. К этому нас подтолкнул проект резолюции, предложенный 3 октября 2022 года шестью членами Сената, рассмотрение которого назначено на 15 ноября. В этом документе содержатся обвинения в адрес нашей страны, то есть каждого из нас, призывы французских властей и других стран Европейского союза "ввести эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана". Проект резолюции представляет армяно-азербайджанский конфликт с абсолютно односторонней и предвзятой точки зрения. Авторы отстаивают интересы только одной стороны конфликта - армянской. Они полностью закрывают глаза на горечь, потери, жертвы и желания другой стороны – миллионов рядовых азербайджанцев, они считают виновными нас.

Тем самым предпочтение одной нации, дискриминация другой и ее резкое осуждение – это публичная демонстрация этнической нетерпимости и расизма!".

С полным текстом петиции можно ознакомиться здесь.

(Перевод: Фидан Мустафаева)