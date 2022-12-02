Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Ватиканом

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 2 декабря в рамках участия в 29-м заседании Совета министров ОБСЕ в городе Лодзь встретился с государственным секретарем Святого престола по иностранным делам архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи был отмечены высокий уровень отношений между Азербайджаном и Ватиканом.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Ватиканом, а также то, что начнет действовать посольство Азербайджана в Ватикане, выразил уверенность, что это послужит дальнейшему развитию сотрудничества между сторонами.

Министр подробно проинформировал о постконфликтной ситуации в регионе, а также преступлениях против природы, вандализме и уничтожении культурного и религиозного наследия в период оккупации азербайджанских земель. Было отмечено, что Азербайджан занимается восстановлением инфраструктуры, транспортно-коммуникационных линий на освобожденных территориях. Кроме того, была предоставлена подробная информация о минной угрозе и других провокациях, совершенных Арменией и продолжающихся по сей день. Было отмечено, что до сих пор нет информации о более чем 3 800 пропавших без вести с начала 1990-х годов азербайджанцах.

Пол Ричард Галлахер выразил надежду на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и восстановление мира в регионе. Он подчеркнул, что открытие посольства Азербайджана в Ватикане является важным шагом, а также необходимость наращивания усилий для дальнейшего расширения связей.

На встрече также было с удовлетворением отмечено участие Азербайджана в восстановлении исторических мест в Ватикане, что расценивается как вклад в межкультурный диалог.

(Перевод: Фидан Мустафаева)