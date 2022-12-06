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На учениях «Братский кулак» выполнены задачи в ночное время суток (ВИДЕО)

Политика Материалы 6 декабря 2022 09:16 (UTC +04:00)
На учениях «Братский кулак» выполнены задачи в ночное время суток (ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - В ходе совместных учений «Братский кулак» с участием азербайджанских и турецких военных выполнены различные задачи в ночное время и в условиях ограниченной видимости.

На данном этапе учений при непосредственном контакте с условным противником были выполнены задачи по уничтожению его техники и живой силы.

На учениях, проводимых в целях обеспечения боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствования управления, обмена опытом и повышения профессионализма личного состава, военнослужащие братских стран демонстрируют высокий профессионализм.

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