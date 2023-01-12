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Премьер-министр Пакистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 12 января 2023 00:27 (UTC +04:00)
Премьер-министр Пакистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за неизменную поддержку, оказанную пострадавшим от наводнения в Пакистане.

"Я благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за неизменную поддержку Азербайджаном пострадавшим от наводнения в Пакистане. Такие добрые жесты не только поднимают моральный дух пострадавших от наводнения людей, но и восстанавливают нашу веру в человечность", - премьер-министр написал на своей странице в Twitter, передает Trend.

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