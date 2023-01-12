Премьер-министр Пакистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за неизменную поддержку, оказанную пострадавшим от наводнения в Пакистане.

"Я благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за неизменную поддержку Азербайджаном пострадавшим от наводнения в Пакистане. Такие добрые жесты не только поднимают моральный дух пострадавших от наводнения людей, но и восстанавливают нашу веру в человечность", - премьер-министр написал на своей странице в Twitter, передает Trend.