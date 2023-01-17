В Азербайджане будет реализован проект по производству 12 тысяч мегаватт ветровой и солнечной энергии

БАКУ /Trend/ - Меморандум, подписанный в минувшем месяце между Министерством энергетики Азербайджана и компанией Fortesque Future Industries, предусматривает реализацию проекта по производству в нашей стране 12 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии.

Об этом было сказано на встрече Президента Ильхама Алиева с председателем правления компании Fortescue Future Industries Эндрю Форестом 17 января в Давосе.

В то же время было подчеркнуто значение подписания в Бухаресте «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии». Отмечено значение поставки в будущем в рамках данного проекта производимой в Азербайджане зеленой энергии на европейский рынок.