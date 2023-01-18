Армяне признают: Позиция Баку на мировой арене сильнее Еревана благодаря Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - Всемирный экономический форум, проходящий сейчас в швейцарском Давосе, на который не приглашена Армения, сыплет соль на рану Еревана: в стране вновь актуализируется болезненная тема - у Армении нет никакой репутации и влияния на международной арене.

В этом мероприятии, на которое приковано внимание всего мира, принимают участие главы более 50 государств и правительств, 35 министров иностранных дел, 30 министров торговли, 19 руководителей центробанков, главы ООН, Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в Давосе для участия в работе форума и уже провел и продолжает проводить важные встречи с главами влиятельных компаний, которые заинтересованы в продолжении плодотворного сотрудничества с Азербайджаном. Такие встречи приносят очень значимые результаты и еще больше укрепляют позиции Азербайджана.

А премьер-министра Армении в списке приглашённых нет, так как эта страна, которая на протяжении последних без малого 30 лет только и занималась тем, что держала под оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана, своей деструктивной политикой препятствовала развитию региона Южного Кавказа, создавала угрозу для транспортных и торговых связей через регион, не имеет никакого регионального, да уж тем более глобального значения для мирового сообщества. В самой Армении все это прекрасно видят и точно знают причину такого отношения к своей стране на мировой арене.

Как отмечает армянский политический обозреватель Амбарцум Кабанян, его страна находится в ужасном положении.

"Армении необходимо что-то менять, чтобы выжить. Всемирный экономический форум в Давосе - хорошая площадка для этого. При этом в работе форума примут участие главы свыше 50 государств и правительств, руководители глобальных организаций и крупных мировых компаний . Президент Азербайджана, кстати, прибыл уже в Давос из Абу-Даби, где участвовал в Неделе устойчивого развития. Президент Азербайджана в ОАЭ активно продвигал интересы своей страны. Ровно то же самое он будет делать и в Давосе. А чем ответит Никол Пашинян? Тем, что не поедет в Давос. В прошлом году, напомню, его в Давосе тоже не было. Причин, по которым такой визит не запланирован и не осуществлен, в правительстве не назвали. И в сухом остатке мы имеем очередную глупость власти, которая сама себя изолировала от важнейших процессов в мире, от одной из главных мировых экономических и политических тусовок. А потом мы все будем удивляться, почему позиция Азербайджана больше слышна и принимаема в мире", - отмечает армянский эксперт.

Да, позиция Азербайджана слышна и принимаема в мире потому, что позиция нашей страны основана на объективной реальности, с Азербайджаном считаются как с важным партнером по различным направлениям, сегодня Азербайджан играет центральную роль в решении многих глобальных проблем. Растущий авторитет Президента Азербайджана Ильхама Алиева на международной арене укрепляет политическую мощь страны, а также оказывает положительное влияние на процессы, происходящие в регионе.