Армения сорвала принятие документа о направлении миссии ОДКБ на границу с Азербайджаном – Лавров

БАКУ/Trend/ - Армения сорвала принятие документа о направлении миссии ОДКБ на границу с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду в ходе брифинга глава МИД России Сергей Лавров.

«У нас есть сложности, связанные с нынешней ситуацией в Армении. Когда наши армянские друзья продвигали необходимость направления миcсии ОДКБ на границу с Азербайджаном с тем, чтобы там обеспечить какую-то стабильность, мы на саммите в Ереване согласовали такой документ о параметрах этой миссии. Но его принять не удалось, потому, что армянские коллеги стали настаивать, чтобы в этом документе было жесткое осуждение Азербайджана», - сказал он.

Напомним, что ранее, отказываясь проводить учения ОДКБ в этом году в республике, премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически начал процесс выхода страны из ОДКБ.

Комментируя отказ Армении принимать у себя учения, глава пресс-службы МИД России Мария Захарова заявила, что Армения создает трудности для ОДКБ.

«Очевидно, что в данном вопросе Армения продолжает действовать исходя из тех приоритетных задач, которые стоят перед ее вооруженными силами. И в прошлом году минобороны Армении не выделяло воинский контингент для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане. Это, безусловно, создает определённые трудности для союзников, вынуждая перекраивать уже согласованные по линии военных ведомств планы», - сказала она.