Президент Ильхам Алиев: Мы полностью поддерживаем инициативы председателя Си Цзиньпина в отношении Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Мы полностью поддерживаем инициативы председателя Си Цзиньпина в отношении Среднего коридора.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 января в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) в Давосе.

«Мы уже выполнили свою часть домашней работы в Азербайджане. Нами созданы все необходимые сегменты транспортной инфраструктуры. Помимо этого, мы рассчитываем на сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства и высоких технологий. В Азербайджане уже много лет присутствуют китайские компании в IT-сфере. Так что у нас действительно очень разносторонние отношения», - сказал глава государства.