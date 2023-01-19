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Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)

Политика Материалы 19 января 2023 18:53 (UTC +04:00)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - На Лачинской дороге в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда легкового автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает в четверг сотрудник Trend, командированный в Шушу, сегодня по Лачинской дороге, в районе которой проходит акция представителей неправительственных организаций Азербайджана, беспрепятственно проехали 64 автомобиля.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже тридцать девятый день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали 64 автомобиля (ФОТО)
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