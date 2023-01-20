Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Нидерландов

БАКУ /Trend/ - 19 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра Нидерландов, министром иностранных дел Вопке Хукстра.

Как сообщает Trend, в ходе телефонного разговора стороны обсудили региональные вопросы, в том числе ход переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном, а также текущую ситуацию в связи с Лачинской дорогой. Министр Джейхун Байрамов подчеркнул в ходе беседы, что причинами законного протеста граждан Азербайджана на Лачинской дороге являются разграбление природных ресурсов страны в зоне временной дислокации миротворцев, злоупотребление Лачинской дорогой, которая предназначалась только для гуманитарных целей.

Глава МИД также отметил необоснованность утверждений о якобы возникшей "гуманитарной катастрофе", "закрытии" Лачинской дороги на фоне того, что с начала мирных протестов по этой дороге без каких-либо препятствий проехало уже около 800 автомобилей, в том числе машин российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста, а также армянских машин скорой медицинской помощи.

Также было доведено до внимания, что как сторона, инициировавшая подготовку текста мирного соглашения, Азербайджан по-прежнему готов в короткие сроки продолжить переговоры с Арменией в этом направлении.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим региональным вопросам.