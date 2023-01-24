Азербайджан представил в Международный суд основной исковый документ против Армении

БАКУ /Trend/ - 23 января Правительство Азербайджана представило в Международный суд основной исковый документ против Армении.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана, основной исковый документ, представленный в суд, основан на тысячах страницах доказательств, фиксирующих тридцатилетний произвол и несправедливость в отношении азербайджанцев. Документ содержит подробную информацию об азербайджанцах, убитых, изгнанных и пострадавших в результате этнических чисток и других страшных преступлений Армении.

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