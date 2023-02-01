В Азербайджане осужденные за насилие в отношении детей не смогут заниматься педагогической деятельностью

БАКУ /Trend/ - Расширен перечень лиц, которым запрещено заниматься педагогической деятельностью.

Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в изменении в закон "Об образовании", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, лица, осужденные за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией или сексуальным насилием в отношении детей, не смогут заниматься педагогической деятельностью. Кроме того, общеобразовательные учреждения гарантируют получение несовершеннолетними в соответствии с их уровнем развития информации о сексуальном насилии и сексуальной эксплуатации, а также о способах самозащиты. К предоставлению такой информации смогут быть привлечены родители или иные законные представители несовершеннолетних.

Аналогичные изменения внесены в закон "Об общем образовании".