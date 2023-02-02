Идеологические основы молодежной политики заложены великим лидером Гейдаром Алиевым - замминистра

БАКУ /Trend/ - Идеологические основы молодежной политики в Азербайджане были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев на парламентских слушаниях "Гейдар Алиев - основоположник современной Азербайджанской молодежной политики".

Он отметил, что одной из первых структур, созданных великим лидером, когда он во второй раз пришел к власти в Азербайджане, стало Министерство молодежи и спорта.

"Важность создания этого учреждения мы увидели во время Отечественной войны. Основной целью создания министерства было воспитание верного своей родине и государству молодого поколения, .

Президент Ильхам Алиев продолжает успешную молодежную политику. После 2003 года в Азербайджане начала создаваться инфраструктура молодежной политики. Создание Молодежного фонда, комитета по молодежи и спорту в Милли Меджлисе, комплексной спортивной инфраструктуры позволяет воспитывать в Азербайджане здоровую молодежь. Азербайджанское государство стоит за своей молодежью", - сказал Гаджиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)