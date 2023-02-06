Созданы оперативные штабы для граждан Азербайджана в Турции

БАКУ /Trend/ - В связи с землетрясением, произошедшим 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше и прилегающих провинциях Турции, в посольстве Азербайджана в Турции, а также при генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе созданы оперативные штабы.

Как сообщает в понедельник Trend, посольство Азербайджана в Турции поддерживает оперативную связь с Министерством внутренних дел Турции, Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), другими государственными органами Турции, а также с главой делегации Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, прибывшей в Турцию для оказания помощи и выяснения наличия среди пострадавших от землетрясения граждан Азербайджана.

Посольство регулярно поддерживает связь с азербайджанскими студентами, обучающимися в Турции.

Полученная информация будет оперативно доведена до медиа. Просьба не ссылаться на неофициально распространяемую информацию.

Гражданам Азербайджана и их близким, пострадавшим от землетрясения, просят связаться с посольством Азербайджана в Турции по телефону +905355776168.

Также доступны контактные телефоны генерального консульства Азербайджана в Стамбуле + 905366138648, и в Карсе + 905527801418, + 905075893011.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)