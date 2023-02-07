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В Азербайджане будет создана первая женская команда саперов

Политика Материалы 7 февраля 2023 15:04 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет создана первая женская команда саперов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ШУША /Trend/ - В рамках проекта поддержки расширения возможностей Агентства Азербайджанской Республики по разминированию будет создана женская команда саперов.

Об этом сказал журналистам во вторник председатель правления Агентства Вугар Сулейманов в кулуарах мероприятия, посвященного запуску проекта поддержки, передает Trend.

По его словам, в будущем ожидается создание и других команд по разминированию, которые будут регулироваться со стороны НПО.

«Кроме того, в рамках этого проекта в Азербайджан будут дополнительно доставлены собаки-миноискатели, а также крысы-миноискатели. В рамках проекта будет модернизирована информационная система нашего агентства», - добавил он.

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