Братство между Азербайджаном и Турцией нерушимо - две страны вместе и в радости, и в горе

БАКУ /Trend/ - Исторически сложившееся братство между Азербайджаном и Турцией нерушимо и является примером для других стран.

Известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате страшного землетрясения, произошедшего минувшим днем в Турции, сильно потрясло и огорчило азербайджанское общество.

Спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в составе 400 человек по поручению Президента Ильхама Алиева вчера отправились в братскую страну. Прибывшие в Турцию спасательные силы МЧС уже приступили к поисковым операциям.

Сегодня по поручению главы государства для ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции в братскую страну были отправлены еще два самолета с помощью. Одним из самолетов отправлен мобильный полевой госпиталь МЧС, оснащенный всевозможным медицинским оборудованием и принадлежностями, а вторым - палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, постельные принадлежности, обогреватели и другое оборудование.

Азербайджанское государство, как и всегда, и в эти трудные времена находится рядом с Турцией, оказывая свою помощь пострадавшим от землетрясения. Азербайджанский народ всегда был и будет рядом с братской Турцией. Во время 44-дневной второй Карабахской войны мы еще раз стали свидетелями того, каких высот достиг этот союз между нашими государствами. Подписание документа о союзничестве между двумя братскими странами в Шуше является одним из ключевых показателей этого союза для мира. Азербайджанское общество и государство разделяют горе, которое переживает сейчас братская Турция и всеми возможными средствами поддерживают ее.

Две страны считают своим братским долгом и обязанностью помогать друг другу.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 549 человек. В Турции объявлен семидневный траур.