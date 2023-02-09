Стоит ли Франции рубить сук, на котором она сидит

БАКУ /Trend/ - Война в Украине внесла серьезные, и, наверное, даже критические коррективы в отлаженную десятилетиями систему грузоперевозок по евразийскому континенту. Из-за введенных против России экономических санкций грузопоток через территорию этой страны (т.н. Северный коридор) в основном встал. То же и с Южным коридором через Иран: санкции и нестабильность внутри страны заставляют владельцев грузов и их торговых клиентов в основном обходить территорию Исламской республики.

На этом фоне Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или, как его еще называют, Срединный коридор, стал играть ключевую роль в транзите товаров по маршруту Восток-Запад.

Например, казахстанские СМИ отмечают, что за первые девять месяцев 2022 года объем грузов, проходящих транзитом по Срединному коридору, почти утроился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По данным ассоциации ТМТМ, Казахстан увеличил свой экспорт по этому пути в восемь раз.

Южный Кавказ – это важнейший сегмент Срединного коридора, а если точнее, то речь идет о двух странах региона – это Азербайджан и Грузия. Армения не играет никакой роли в этом процессе, так как ее транспортные и логистические возможности сильно ограничены.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, а также транспортное сообщение Баку с черноморскими портами Грузии – это сегодня, пожалуй, единственный полноценно функционирующий сухопутный маршрут доставки грузов через евразийский континент в страны ЕС.

В этой связи хотелось бы задать французскому правительству вопрос: могут ли у Франции возникнуть трудности в поставках стратегически важных ресурсов из региона Центральной Азии, таких, к примеру, как уран или титан, учитывая то, с какой настойчивостью Париж продолжает поддерживать сепаратизм и портить отношения с Азербайджаном – ключевой транзитной страной Срединного коридора?

Ответ: да, могут. Ложные надежды, которыми официальный Париж регулярно питает Армению, медленно подвигают Ереван к эскалации с Азербайджаном и, не исключено, развязыванию новой войны в регионе.

Это, в свою очередь, может напрямую сказаться на безопасности Транскаспийского международного транспортного маршрута и поставках грузов в ЕС, включая ту же Францию.

Другими словами, французы активно пилят сук, на котором сидят.

Не умаляя цену тесных исторических связей между Францией и Арменией, все же задаешься вопросом: а так ли правы французские парламентарии, когда своим решением признать т.н. «НКР» или ввести санкции против Азербайджана они рушат последние остатки доброжелательности между Парижем и Баку?

Сегодня, когда есть стойкое ощущение, что мир стоит на пороге больших перемен, все страны, как небольшие, так и крупные и экономически сильные, как, например, Франция, заинтересованы не только в том, чтобы сохранить друзей, но и не нажить врагов.

Если для французского правительства национальные интересы Франции, а не какой-либо другой страны, стоят на первом месте, то думаю, что ему стоило бы откорректировать свои отношения со странами Южного Кавказа.