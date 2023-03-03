Омбудсмен Азербайджана выдвинула предложение в связи с выдачей удостоверения личности (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Омбудсмен выдвинула предложение в связи с достигшими совершеннолетия гражданами, которые не могут получить удостоверение личности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики за 2022 год.

В целях обеспечения удостоверением личности граждан, достигших совершеннолетия, которые не могут получить его из-за отсутствия свидетельства о рождении или невозможности получить свидетельство о рождении из-за отсутствия удостоверения личности, Омбудсмен предложила внести поправки в "Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния", утвержденный решением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 31 октября 2003 года №145. Так, в конец первого абзаца статьи 9.7 предложено добавить предложение следующего содержания: "при отсутствии документа, удостоверяющего личность, представление сведений о регистрации рождения в запрашивающий орган на основании запроса соответствующего органа исполнительной власти"

В то же время, в целях облегчения вопроса обеспечения удостоверением личности достигших совершеннолетних граждан, которые не могут получить удостоверение личности из-за отсутствия свидетельства о рождении, или получить повторное свидетельство о рождении из-за отсутствия удостоверения личности, в конец статьи 2.2.2 Положения о применении закона Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики" предложено добавить предложение следующего содержания: "получение на основании запроса в соответствующем органе исполнительной власти информации, указанной в свидетельстве, если у лица, достигшего 16-летнего возраста, нет свидетельства о рождении"