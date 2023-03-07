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Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)

Политика Материалы 7 марта 2023 15:01 (UTC +04:00)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Мы требуем от Армении создать условия для нашего возвращения на родину предков.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли на встрече с делегацией комиссии ТюркПА по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья.

"Нам также нужна поддержка наших тюркских братьев против этнической дискриминации Армении в отношении азербайджанцев", - сказал Алекберли.

Он добавил, что пока против подобных действий Армении не будут предприняты меры, восстановить прочный мир в регионе не удастся.

Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
Мы требуем от Армении создания условий для нашего возвращения на родину предков - Азиз Алекберли (ФОТО)
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