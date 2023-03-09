Благодарю Азербайджан за организацию Глобального Бакинского форума - гендиректор ВОЗ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Благодарю Азербайджан за организацию Глобального Бакинского форума.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 9 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе выступления на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды».

Он отметил опасность политизации здравоохранения.

"Мы должны бороться с этим. Инвестиции в здравоохранение также влияют на устойчивое развитие, мы также можем использовать это для защиты прав человека",- сказал Гебреисус.

Отметим, что 9 марта под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)