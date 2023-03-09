Глобальный Бакинский форум с каждым годом приобретает все большее значение - Младен Иванич (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум с каждым годом приобретает все большее значение.

Об этом сказал в четверг Trend в эксклюзивном интервью экс-президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич.

Он отметил, что этот форум проводится уже много лет и играет важную роль в решении проблем.

"На форуме, который продлится три дня, будет обсуждаться широкий ряд вопросов. Мы постараемся, чтобы обмен опытом и мнениями в обсуждениях был интенсивным. Я надеюсь внести свой вклад в решение проблем",- сказал Иванич.

Отметим, что 9 марта под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)