Второй день X Глобального Бакинского форума

БАКУ /Trend/ - 9 марта в столице нашей страны начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

Как сообщает в пятницу Trend, сегодня проходит второй день форума.

Сегодняшние панельные дискуссии включают следующие темы:

"Построение новой глобальной структуры здравоохранения: продвижение, обеспечение, защита, укрепление и воздействие на здоровье";

"Миграция как симптом глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов";

"Роль новых энергетических и транспортных коридоров в зоне Евразии";

"Роль Китая в глобальном развитии и безопасности".

Напомним, что Глобальный Бакинский форум проводится под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви.

(Перевод: Фидан Мустафаева)