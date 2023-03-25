Армения хочет войны, но подпишет мирный договор

Постоянно обостряя ситуацию в регионе, Армения пытается сделать новые военные действия неизбежными. Стремящийся сохранить свою власть Пашинян, считает пугающей перспективу стать "предателем" в случае подписания заключительного мирного договора. В связи с этим, он адресует угрозы Баку и предпочитает агрессивную риторику.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая с заявлениями, подчеркивает, что не спешит подписывать окончательное мирное соглашение с Азербайджаном. Цель такого потока слов и утверждений - завуалировать тривиальный страх. Поведение Пашиняна, фактически оставившего без ответа мирные инициативы США, Европейского cоюза и Азербайджана, на первый взгляд может показаться парадоксальным.

С одной стороны, Никол Пашинян выступает с заявлением типа "у мирного соглашения нет альтернативы, Запад должен более активно поддерживать нарративы по процессу урегулирования, быть более активным в регионе и способствовать прекращению конфликта между Арменией и Азербайджаном", подчеркивает полную готовность Еревана к процессам урегулирования, с другой стороны, демонстрирует совершенно иную позицию. Он дает указание еще больше активизировать поставки оружия, боеприпасов, мин, амуниции и пр. для снабжения незаконных армянских вооруженных формирований на территории временной дислокации российского миротворческого контингента (РМК), собирает военные формирования вдоль условной государственной границы с Азербайджаном.

Внешняя политика Армении теперь похожа на двуглавого византийского орла: одна из голов обращена на Запад, а другая на Иран, и в обоих направлениях подает сигналы о лояльности.

Для Еревана сейчас коллективный Запад фактически ограничен Францией, поскольку Европейский cоюз заинтересован в продолжении Брюссельского формата переговоров с Азербайджаном.

А Никол Пашинян, целиком и безоговорочно следуя инструкциям от президента Франции Эммануеля Макрона, стремится превратить геополитические процессы в тактические процедуры и реализовать нюансы, которые служат укреплению в регионе позиций Парижа .

Массовые протесты, с которыми Макрон столкнулся по всей стране из-за пенсионной реформы, не прекращаются. Напротив, с масштабом протестов их интенсивность возрастает, участники акции перешли на "коктейли Молотова", совершают нападения на государственные и административные здания.

Во внешней политике продолжается череда неудач и поражений, с которыми столкнулась Франция. В такой ситуации Париж видит в качестве одной из последних надежд Южный Кавказ, если быть более конкретным, противостояние между Азербайджаном и Арменией, поскольку для Макрона в дипломатическом плане неизбежным условием становится небольшой прогресс или видение успеха.

Париж однозначно поддерживает Армению и армян, заявляя, что стремится обеспечить интересы Еревана по всем аспектах и сферам.

На самом деле политические элиты Франции не интересуют ни армяне, ни Армения: их единственная цель - обеспечить свои интересы, добиться долгосрочного стратегического превосходства в регионе Южного Кавказа.

И в этом причина ситуации, которая на первый взгляд кажется парадоксальной: по мнению Армении, Франция находится в ситуативном партнерстве с Ираном, к которому питает острую антипатию во всех других сферах.

Клерикальный режим, управляющий Исламской Республикой Иран, не скрывает своего намерения извлечь выгоду из этого процесса и через Армению хочет внести изменения, пусть даже небольшие, в свои отношения с коллективным Западом, которые вконец испорчены и дошли до уровня открытой вражды.

Одним из важнейших моментов для теократической власти в Иране является завоевание симпатий армянских общин в западных странах, особенно в США и Франции, а затем, пользуясь лоббизмом армянских диаспорских организаций, уменьшить количество, масштабы введенных против Тегерана санкций и снизить их пагубное влияние.

Активизация режимом мулл информационно-пропагандистской войны против Азербайджана, подготовка к новым военным учениям вдоль южных границ нашей страны, обвинение официального Баку в "продаже сионизму", а вместе с этим и активное развитие политико-стратегического партнерства с Арменией - не случайные процессы.

Основной целью Тегерана в настоящее время является нагнетание напряженности между Азербайджаном и Арменией в рамках своих возможностей, недопущение подписания мирного соглашения, перетягивание на себя хотя бы небольших рычагов "монополии" Запада и России, выступающих в роли акторов, модерирующих посреднические процессы в регионе.

Иран, показывая, что находится в политическом противостоянии с Азербайджаном, выстраивает свои уже ставшие клише заявления об абстрактных "красных линиях", заявляет, что сделает все возможное для воспрепятствования реализации проекта Зангезурского коридора и демонстрирует ультимативное поведение по отношению к Баку.

Тегеран понимает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен в полной мере воспользоваться тактикой своих ненавистных предшественников, бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Напомним, что когда переговоры по проекту мирного договора с Азербайджаном достигли активной стадии, Роберт Кочарян свергнул в Армении главу государства Левона Тер-Петросяна. А когда в 2014 году на переговорах в Париже был практически достигнут серьезный прогресс, Серж Саргсян провел масштабные учения на оккупированных территориях и даже направил на линию соприкосновения 2 военных вертолета.

Но чего стоит одна только фраза нашего азербайджанского военнослужащего, сказанного им в тот период - "Бей, командир, бей!" ("Vur, komandir, vur!"), которая до сих пор не забыта: один из вертолетов на тех учениях был сбит нашими военными.

Набор пунктов, которые мы перечислили, - это вопросы, которые заставляют коллективный Запад и особенно Соединенные Штаты быть более активными. США, оказывая максимальное давление и влияние на руководство Армении, должны заставить Никола Пашиняна и его команду отказаться от маразматической риторики, а Ереван прекратить тактику военного и политического авантюризма.

Потому что в ближайшее время ожидается новая встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтоне.

Не исключено, что на этой встрече будет согласован и принят окончательный проект итогового мирного соглашения.

Азербайджан хочет не возобновления военных действий, а установления мира и предпринимает конкретные шаги в этом направлении.

Учитывая, что Европейский союз готовится восстановить Брюссельский формат переговоров для полного урегулирования конфликта, а у Шарля Мишеля есть новые предложения - жесткая риторика Армении обязательно должна быть прекращена.

Новой войны не будет.

А если напряженность достигнет предела, Азербайджан проведет локальную и очень краткосрочную антитеррористическую операцию на своей территории.

Что поделать - порой путь к достижению мира лежит через оружие.